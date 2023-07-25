Кабмин еще больше упростил механизм быстрого предоставления жилищных субсидий – Шмыгаль

Кабмин принял решение, которое делает соцподдержку тех, кто в ней нуждается, "еще более адресной и доступной", отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

По словам Шмыгаля, решение Кабмина "совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий" и делает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, "еще более адресной и доступной".

"В прошлом месяце правительство установило порядок, по которому уже не надо собирать многочисленные справки, достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии. В частности, через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда. После этого органы ПФУ самостоятельно собирают необходимые данные из официальных источников", – подчеркнул премьер.