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Кабмин Украины запустил пилотный проект по одновременному оформлению заграничного и внутреннего паспортов

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Шмыгаль заявил о новом проекте в сфере административных услуг
Шмыгаль заявил о новом проекте в сфере административных услуг
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Продолжаем делать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, позволяющий украинцам оформить заграничный и внутренний паспорта одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени", – сказал Шмыгаль.

Речь идет в том числе о получении паспорта вместо утраченного или похищенного.

Отмечается, что цель проекта – усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и минимизации времени для их получения в условиях военного положения.

Эксперимент предполагается проводить в течение двух лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: загранпаспорт, Кабинет Министров, паспорт, война России против Украины, документы, Денис Шмыгаль, Кабмин
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