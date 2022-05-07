Кабмин Украины запустил пилотный проект по одновременному оформлению заграничного и внутреннего паспортов

"Продолжаем делать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, позволяющий украинцам оформить заграничный и внутренний паспорта одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени", – сказал Шмыгаль.

Речь идет в том числе о получении паспорта вместо утраченного или похищенного.