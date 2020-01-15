Как вырастить счастливых детей? Честные ответы мамы

За 10 лет работы портала "Сиротству – нет!" с его помощью новых родителей нашли около 10 тысяч детей.

– Зачем ты мыло вылила?

– Чтобы посмотреть, как оно льется!

Вполне логичный ответ шестилетней Иванки на вопрос мамы, если бы не одно "но". Дочка проводит наблюдения за жидким мылом раз 50 в день. Каждый день. Что бы вы делали в такой ситуации? А если такие опыты проводит не один ребенок?

Усложним задачу. А если детей четверо и трое из них – усыновленные? Что, у вас тут же возникли еще сотни вопросов? Честные ответы и про мыло, и про многие другие ежедневные большие и маленькие психологические и практические задачи воспитания – в видеоблоге на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова "Как вырастить счастливых детей".

Вы спросите: почему Наталья Ивко?

Каждый ребенок должен расти в любящей семье. Это принцип, заложенный Ринатом Ахметовым в основу деятельности программы "Сиротству – нет!". Поэтому 10 лет назад заработал портал "Сиротству – нет!". Он был задуман как мостик между детьми, которым нужны родители, и родителями, которые ищут детей.

Одной из первых там была размещена анкета трехлетней Наташи. Очень скоро ее усыновила семья Ивко из Борисполя. Спустя несколько лет у супругов родилась дочка Соломийка. А три года назад в семье появилась трехлетняя Иванка. Ее родители также нашли благодаря порталу национального усыновления "Сиротству – нет!". Иванку покинули сразу после рождения; и до того, как она нашла своих любящих маму и папу, сменила три интерната. Теперь Иванка – главная помощница мамы. Ну, в свободное от исследований время, конечно. Спустя еще год в семье "родилась" 15-летняя Александра, анкета которой тоже была размещена на сайте Фонда Рината Ахметова.

Фото: sirotstvy.net

Вот так благодаря порталу "Сиротству – нет!" и появилась на свет большая семья Ивко. За 10 лет работы портала с его помощью новых родителей нашли порядка 10 тысяч детей.

За прошедшее десятилетие программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова сформировала в Украине культуру национального усыновления и стала лидером в сфере благотворительных программ по усыновлению. И сегодня портал "Сиротству – нет!" является самым прямым мостиком, который помогает детям-сиротам и их новым родителям найти друг друга.

10 лет назад факты усыновления скрывали. Фонд Рината Ахметова сделал все, чтобы усыновлением гордились. И теперь о том, как живут и растут усыновленные детки, вы можете узнавать из живого блога на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно задавайте свои вопросы Наталье Ивко!

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