Колесник: Мировой космический рынок до 2040 года должен вырасти до $1 трлн

Колесник: Без господдержки, без прогрессивного законодательства мы не сможем откусить кусок пирога от этого рынка Фото: Andrii Kolesnyk / Facebook

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что мировой космический рынок до 2040 года может вырасти до $1 трлн.

По его словам, в Украине очень мало частных компаний, которые работают в сферах, связанных с космосом.

"Если брать госкомпании, то в управлении Государственного космического агентства еще недавно было более 20 предприятий, которые формально работали на космос. Что касается частных компаний, то их на сегодня можно пересчитать по пальцам. Еще пару лет назад субъектам космической деятельности выдавались лицензии. Причем не компании как таковой, а на конкретный контракт, или поставку, или вид работ. В 2015–2017 годах, например, выдавалось более 100 разрешений в год. Потом этот вид регулирования отменили", – отметил Колесник.

По его мнению, космический рынок очень перспективен.

"Мировой космический рынок до 2040 года должен вырасти до $1 трлн. Он бурно развивается. Только США каждый год добавляют 8–10% к своему объему. Это очень перспективно. Но без господдержки, без прогрессивного законодательства, без механизмов взаимодействия с частным сектором мы не сможем откусить кусок пирога от этого рынка", – подчеркнул Колесник.

Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник. Читайте полную версию интервью.

13 ноября Государственное космическое агентство сообщило, что Украина присоединилась к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании космоса.

29 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии космоса для частных компаний.