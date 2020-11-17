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Колесник: Прошлое еще позволяет говорить: "Украина – космическое государство", – но на госуровне космосом у нас никто не занимается

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что привлечение частных структур не привело к росту финансирования космической сферы в Украине.

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Колесник: У нас все очень гордятся историей. И считают, раз у нас такое прошлое, то и будущее будет успешным
Колесник: У нас все очень гордятся историей. И считают, раз у нас такое прошлое, то и будущее будет успешным
Фото: Andrii Kolesnyk / Facebook

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что на государственном уровне космосом в Украине никто не занимается.

"У нас все очень гордятся историей. И считают, раз у нас такое прошлое, то и будущее будет успешным. К сожалению, прошлое только позволяет всем говорить: "Украина – космическое государство", – но Украина де-факто на госуровне не занимается тем, что подразумевается под понятием "исследование и использование космического пространства", – подчеркнул Колесник.

По его словам, привлечение частных структур не привело к росту финансирования космической сферы в Украине.

"Когда в прошлом году принимали изменения в космическое законодательство, считали, раз откроют возможность заниматься этой сферой частному бизнесу, сразу появятся люди, желающие вкладывать деньги, и за счет этого отрасль удастся вытянуть. Давайте посмотрим на итог: да, интерес появился, количество стартапов, которые хотели бы начать свой бизнес в этой сфере, увеличилось, но найти средства для космоса оказалось фактически невозможно", – резюмировал Колесник.

Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник. Читайте полную версию интервью.

29 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии космоса для частных компаний.

Согласно закону, частные фирмы могут заниматься такими видами космической деятельности:

  • испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей;
  • запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;
  • управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;
  • возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, возвращающихся с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.
Теги: Украина, космос, бизнес, исследование, финансирование, Андрей Колесник
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