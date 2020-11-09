Количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти на 80% – Нацслужба здоровья Украины

За октябрь в Украине выявили более 180 тыс. случаев COVID-19, это вдвое больше, чем в сентябре. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%, в октябре в украинские клиники поступило 51 082 пациента. Об этом 9 ноября сообщили на странице Нацслужбы здоровья Украины в Facebook.

В октябре в Украине было выявлено более 180 тыс. новых случаев COVID-19, это вдвое больше, чем в сентябре. Из общего количества вылеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода, 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ, сказано в сообщении.

"Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%", – подчеркнули в НСЗУ.

По данным службы, в стационарах помощь больным COVID-19 в октябре предоставляли 2213 медицинских команд. Средняя нагрузка на одну – почти 26 пациентов. В сентябре нагрузка составляла более 16 пациентов на команду.

"Рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов. Именно по такому показателю рассчитывались тарифы на оплату услуг больниц, оказывающих помощь пациентам с COVID-19", – уточнили в Нацслужбе здоровья.

Самые высокие нагрузки отмечены в Одесской инфекционной больнице – 129 пациентов на одну команду медиков.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 ноября в восьми регионах Украины более чем на 70% заполнены койко-места в больницах первой волны для пациентов с COVID-19. Наибольший процент заполненности коек зафиксирован в Полтавской (92,5%) и Ровенской областях (82,9%). В целом по Украине из 45 128 койко-мест в больницах первой волны COVID-19 заняты 62,4%.