Количество полицейских офицеров территориальных общин в Украине будет увеличено в три раза – Монастырский

"Проект "Полицейский офицер общины". Доверие к этим людям – более 70%. В следующем году мы планируем увеличить втрое количество офицеров общины (до 2 тыс.), чтобы в каждой общине был свой офицер. А в больших – в каждом старостинском округе", – сказал министр.

Он отметил, что данный проект является одним из самых успешных среди тех, которые реализуются вместе с территориальными общинами.

"Если полицейский в районе, городе, дворе будет знать о потребностях жителей, его будут воспринимать, ему будут доверять", – объяснил Монастырский.