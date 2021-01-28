Количество прочитанных книг станет показателем эффективности сотрудников "Укроборонпрома" – гендиректор

Чтение книг поможет команде госконцерна "Укроборонпром" качественно работать и добиваться больших результатов. Об этом заявил генеральный директор ГК Юрий Гусев.

Пекар: Помните, тот, кто читает книги, руководит теми, кто их не читает Фото: ukroboronprom.com.ua

В помещении госконцерна "Укроборонпром" 28 января открыли стенд для буккроссинга, благодаря которому сотрудники ГК смогут присоединиться к традиции обмена книгами. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников "Укроборонпрома" в 2021 году, сказал генеральный директор ГК Юрий Гусев.

"Верю, это поможет нашей команде достигать большего", – сказал он.

Стенд буккроссинга наполнили книгами разных жанров, их отобрал советник директора концерна Валерий Пекар.

"Идея проекта не в том, что концерн просто купил интересные книги и их можно взять почитать, а в том, что можно приносить свою уже прочитанную литературу и брать взамен какую-то новую. Помните, тот, кто читает книги, руководит теми, кто их не читает", – сказал Пекар.

3 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №532/2020 о назначении генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Гусева. До назначения на эту должность он работал главой Херсонской облгосадминистрации.

"Укроборонпром" был создан в 2010 году.