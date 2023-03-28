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ОБЩЕСТВО

Комиссия ООН, которая не увидела геноцида украинцев, может продолжить свою работу

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Вопрос продления мандата в ООН будут рассматривать в начале апреля
Вопрос продления мандата в ООН будут рассматривать в начале апреля
Фото: president.gov.ua

Международная комиссия ООН готова в случае продления мандата продолжить расследование военных преступлений в ходе войны России против Украины. Об этом глава комиссии Эрик Месе заявил "Бабелю" 28 марта.

"Комиссия ценит публичные заявления о поддержке от государств-членов и организаций гражданского общества", – сказал он также.

Издание отмечает, что решать, продлевать ли мандат комиссии, будет в первую неделю апреля Совет ООН по правам человека.

"Не всем комиссиям продолжают действие их полномочий на период, пока идет соответствующая война. К примеру, в октябре 2021 года Совет по правам человека не продлил полномочия группы экспертов по Йемену, хотя на момент голосования конфликт продолжался и даже обострился", – подчеркнул "Бабель".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В сентябре 2022 года стало известно, что международная комиссия ООН пришла к выводу, что россияне совершали в Украине военные преступления.

В марте 2023 года комиссия объявила, что не увидела геноцида украинцев в действиях оккупантов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По данным Офиса генпрокурора на 28 марта 2023 года, в Украине за время полномасштабного вторжения только детей погибло 465, зафиксировано в общей сложности 76 753 военных преступлений и преступлений агрессии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, геноцид, вторжение, украинцы, война России против Украины, конфликт, военное преступление
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