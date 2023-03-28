Комиссия ООН, которая не увидела геноцида украинцев, может продолжить свою работу

Вопрос продления мандата в ООН будут рассматривать в начале апреля Фото: president.gov.ua

"Комиссия ценит публичные заявления о поддержке от государств-членов и организаций гражданского общества", – сказал он также.

Издание отмечает, что решать, продлевать ли мандат комиссии, будет в первую неделю апреля Совет ООН по правам человека.

"Не всем комиссиям продолжают действие их полномочий на период, пока идет соответствующая война. К примеру, в октябре 2021 года Совет по правам человека не продлил полномочия группы экспертов по Йемену, хотя на момент голосования конфликт продолжался и даже обострился", – подчеркнул "Бабель".

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В сентябре 2022 года стало известно, что международная комиссия ООН пришла к выводу, что россияне совершали в Украине военные преступления.

В марте 2023 года комиссия объявила, что не увидела геноцида украинцев в действиях оккупантов.