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Конкурс для студентов украинских вузов от Kasta.ua

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Тема для съемок видео "Мой вуз и мой город моими глазами"
Тема для съемок видео – "Мой вуз и мой город моими глазами"
Фото: videomakers.com.ua

Компания Kasta начинает конкурс с призовым фондом в 100 000 грн среди студентов вузов и других обучающих мероприятий.

Краткое описание проекта: конкурс видеомейкеров среди студентов вузов и колледжей Украины, в рамках которого студенты должны снять короткое (до трех-четырех минут) видео. Тема видео – "Мой вуз и мой город моими глазами" в рамках темы студенты должны снять видео в котором они делают видеопрезентацию о своем населенном пункте (или том, в котором проживают во время учебы) и вузах (совместно с куратором от кафедры/вузов).

В видео должно быть креативно интегрированное проявление бренда Kasta без каких-либо коммерческих призывов к действию/покупке. Это может быть влияние технологий на возможность сокращения времени на покупки или, если это небольшой город, в котором нет ТРЦ, как Kasta помогает решать вопросы с модными решениями. Здесь все зависит от фантазии и креативности студента и руководителя.

Выбор победителей и оглашение результатов конкурса состоится 10 января 2022 года. Конкурс проводится по всей территории Украины. Информирование участников об условиях и результатах конкурса будет производиться путем обнародования информации в сети интернет по ссылке videomakers.com.ua. Вопросы о проведении конкурса следует направлять по адресу [email protected] с темой письма "Конкурс вузов 2021".

Важно подчеркнуть, что с целью обеспечения равных условий состязательности участниками могут быть студенты и преподаватели только тех высших учебных заведений, которые поддержали этот конкурс, то есть разместили на своем официальном веб-сайте объявления о его проведении (пресс-релиз) и составе команд участников, что намерены принять участие в конкурсе. Объявление о составе команд участников должно содержать ссылку. Объявление о составе команд участников должно содержать ссылки на эти правила (на лендинге) и размещаться на веб-сайте высшего учебного заведения до объявления результатов конкурса.

Призовой фонд составляет 100 000 грн и будет распределен в следующем порядке:

Вознаграждение за I место:

  1. студенту сумма средств к выплате составляет 16 100 грн (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 20 000 грн);
  2. куратору сумма средств к выплате составляет 16 100 грн (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 20 000 грн).

Вознаграждение за ІІ место:

  1. студенту сумма средств к выплате составляет 12 075 грн (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 15 000 грн);
  2. куратору сумма средств к выплате составляет 12 075 грн (Общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 15 000 грн).

Вознаграждение за ІІІ место:

  1. студенту сумма средств к выплате составляет 8 050 грн (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 10 000 грн);
  2. куратору сумма средств к выплате составляет 8 050 грн (Общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 10 000 грн).

Вознаграждение за IV место:

  1. студенту сумма средств к выплате составляет 4 025 грн (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 5 000 грн);
  2. куратору сумма средств к выплате составляет 4 025 грн (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 5 000 грн).
Фото: videomakers.com.ua
Фото: videomakers.com.ua

Теги: конкурс, преподаватели, технологии, студенты, вознаграждение, вузы
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