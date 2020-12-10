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"Коронавірус_інфо" признали одной из самых эффективных коммуникационных кампаний в Европе

Кейс вошел в пятерку самых эффективных кампаний в категориях "Управление проблемами и репутацией (COVID-19)" и "Многоканальные коммуникации".

СЕО института Светлана Павелецкая и его основатель Виктор Березенко рассказали о работе команды
СЕО института Светлана Павелецкая и его основатель Виктор Березенко рассказали о работе команды
Фото: depositphotos.com

Кампания по противодействию коронавирусу "Коронавірус_інфо" от украинского Института когнитивного моделирования вошла в шорт-лист престижной международной премии European Excellence Awards 2020 сразу в двух номинациях. Информация об этом опубликована на сайте премии.

Кейс вошел в пятерку самых эффективных кампаний в категориях "Управление проблемами и репутацией (COVID-19)" и "Многоканальные коммуникации". Институт когнитивного моделирования соревновался в одной номинации с такими международными организациями, как Facebook, Deutsche Post и другими.

"Коронавірус_інфо" – это механизм информирования украинцев об угрозах COVID-19 и мерах его предупреждения. За три дня сообщество "Коронавірус_інфо" в Viber стало крупнейшим, а Telegram-канал вошел в рейтинг самых достоверных каналов о COVID-19 в мире.

В пресс-релизе института сообщается, что кампания объединила десятки общественных деятелей и социально ответственных компаний. Через традиционные и цифровые инструменты Институту когнитивного моделирования удалось построить эффективную систему взаимодействия между правительством, бизнесом и обществом для достижения общей цели – эффективной борьбы с коронавирусом, в общем информационная кампания против COVID-19 охватила 27,7 млн украинцев, сказано в сообщении.

"Коронавірус_інфо" – самая масштабная информационная кампания в Украине. Структурированная и систематизированная, результаты которой зафиксировали ведущие компании Google, Facebook, Viber и Telegram. Для реализации проекта было налажено сотрудничество с мировыми цифровыми гигантами, это успешный кейс частно-государственного партнерства в сфере коммуникации. Этот проект – ответ на мощный социальный вызов. Мы рады, что международное сообщество это отметило", – рассказал основатель Института Виктор Березенко.

European Excellence Awards охватывает проекты от брендинга до кризисных коммуникаций и ежегодно становится форумом европейских компаний для обсуждения наибольших коммуникационных достижений во всей Европе, подчеркнули в пресс-службе проекта.

"С первого зафиксированного случая заболевания в Украине наша команда работала без выходных, 24/7, чтобы помочь украинцам преодолеть тревогу, страх и оперативно рассказать о том, как они могут защитить себя и своих близких. Когда каждый день мы смотрели на статистику инфицированных и воплощали новые коммуникационные решения, в последнюю очередь думали о наградах. И нам приятно, что эффективность нашего волонтерского проекта высоко оценило международное сообщество. Эта награда – показатель того, что мы движемся в правильном направлении", – убеждена СЕО Института Светлана Павелецкая.

Институт когнитивного моделирования недавно вошел в шорт-лист еще одной премии в области коммуникаций Effie Awards – с национальной платформой психологической поддержки "Розкажи мені".

Институт когнитивного моделирования обеспечивает коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава. В партнерстве с Facebook информационной кампанией по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google – 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram "Коронавірус_інфо", оно насчитывает 3,5–4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество "Школа_інфо" и бесплатную службу психологической помощи "Розкажи мені". Компания также сопровождает телевизионные каналы Kyiv.live и Odesa.live.

Теги: премия, помощь, награда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Виктор Березенко
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