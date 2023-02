Курсы английского языка: главные отличия бизнес-языка от разговорного

Курсы английского языка: чем бизнес-английский отличается от обычного

Если вы станете искать в своем городе языковые школы, то быстро обнаружите обилие курсов английского, в которых сложно сориентироваться. Ведь можно изучить не только разговорный английский, но и бизнес-язык. Учиться можно индивидуально, в группе, на курсах в онлайн-формате, и даже корпоративно. Если вам сложно разобраться во всем этом разнообразии, предлагаем изучить разницу между обычным разговорным языком и бизнес-английским на примере курсов английского языка от Yappi Corporate. К слову, эта киевская школа специализируется на корпоративных курсах английского.

Особенности курсов английского языка для компаний и бизнесменов

Главная особенность заключается в том, что на подобных курсах студентов учат специфической лексике и грамматике, которая обычно используется в деловой среде. В частности, лексика преимущественно посвящена изучению слов, которые касаются конкретного бизнес-направления – финансы, юриспруденция, медицина, спорт, налоги. Грамматика также отличается, поскольку в деловом общении на английском языке чаще используются сложные конструкции предложений.

И если на курсах вы изучаете только разговорный английский, темы ваших занятий будут посвящены путешествиям или бытовым ситуациям. А вот при обучении на курсах английского языка, посвященных бизнес-направлению, вы будете:

изучать деловой этикет, правила обращения к партнерам, важные идиомы на английском языке;

тренироваться в выполнении конкретных бизнес-задач – проводить переговоры, составлять договора, вести переписку;

практиковаться в использовании языка вместе с другими киевскими студентами или собственными коллегами, если вы обучаетесь корпоративно.

Существует большой выбор школ английского, которые помогут достичь личных целей

От теоретического объяснения разницы между разговорным английским и бизнес-языком перейдем к практическому. Например, как вы попрощаетесь с другом, который говорит на английском? Конечно же, скажете короткое "Buy". А если вдруг окажетесь на международной конференции и прощаться нужно будет с важными иностранными бизнесменами? В такой ситуации на прощание лучше сказать "It was nice meeting you", что буквально переводится, как "Было приятно увидеться".

Подробнее о корпоративных курсах Yappi Corporate

Такие курсы проводятся исключительно для отдельных компаний в их офисе. Благодаря этому преподаватель разрабатывает индивидуальную методику, которая соответствует задачам и целям компании. Зачастую корпоративные курсы оплачиваются руководством фирмы, тогда как работники обучаются бесплатно.

Где же мотивация к обучению? Мотивация заключается в том, что успешность прохождения языкового курса позволяет работникам расти по карьерной лестнице.