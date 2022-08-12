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Минкульт готовит проект закона об особом статусе английского языка в Украине

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Английский язык может приобрести в Украине особый статус
Английский язык может приобрести в Украине особый статус
Фото: depositphotos.com

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) работает над проектом закона об особом статусе английского языка в Украине. Об этом на брифинге в медиацентре "Украина" 12 августа, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ", сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Карандеев напомнил, что в настоящее время Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40-ю позицию из 112 стран мира по уровню владения английским языком. А реальные показатели, по его словам, еще хуже.

Для того, чтобы помочь украинскому обществу лучше освоить английский, министерство по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начало работу по подготовке комплексного законопроекта, для этого создана межведомственная рабочая группа.

"Это стратегический курс Украины к членству в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского языка в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это касается международных коммуникаций", – заявил представитель ведомства.

Проектом закона предусмотрены установление особого статуса английского языка в Украине как зыка международного общения и значительное расширение сферы применения английского языка в Украине. Кроме того, английский язык, как предполагается, будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Трансформация статуса английского языка, по убеждению МКИП, должна помочь решить проблему недостаточного уровня владения им в Украине.

Проект, по словам представителя министерства, является определенной декларацией, которая будет фиксировать позицию государства по отношению к английскому языку и видению того, что дополнительно необходимо сделать в отдельных планах и программах.

"Многоязычие, согласно определению ЕС, является важным элементом конкурентоспособности Европы. Мы понимаем, что так же Украина и украинские граждане в случае владения английским языком становятся полноценными субъектами взаимоотношений на всех мировых рынках. Как гуманитарных, так и экономических", – подытожил Карандеев.

Контекст:

Согласно Конституции, в Украине один государственный язык – украинский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым государственным языком в стране должен быть английский. Его нужно изучать в Украине с детского сада, чтобы победить в лингвистической войне с Россией, считает секретарь СНБО.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 6 июня сообщил, что правительство обсуждает возможность предоставления английскому языку статуса языка делового общения в Украине. По словам главы Кабмина, профильным министерствам "дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".

Теги: Россия, Украина, Англия, СНБО, правительство, Минкульт, закон, законопроект, английский язык, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, Кабмин, язык
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