Минкульт готовит проект закона об особом статусе английского языка в Украине

Карандеев напомнил, что в настоящее время Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40-ю позицию из 112 стран мира по уровню владения английским языком. А реальные показатели, по его словам, еще хуже.

Для того, чтобы помочь украинскому обществу лучше освоить английский, министерство по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начало работу по подготовке комплексного законопроекта, для этого создана межведомственная рабочая группа.

"Это стратегический курс Украины к членству в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского языка в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это касается международных коммуникаций", – заявил представитель ведомства.

Проектом закона предусмотрены установление особого статуса английского языка в Украине как зыка международного общения и значительное расширение сферы применения английского языка в Украине. Кроме того, английский язык, как предполагается, будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Трансформация статуса английского языка, по убеждению МКИП, должна помочь решить проблему недостаточного уровня владения им в Украине.

Проект, по словам представителя министерства, является определенной декларацией, которая будет фиксировать позицию государства по отношению к английскому языку и видению того, что дополнительно необходимо сделать в отдельных планах и программах.

"Многоязычие, согласно определению ЕС, является важным элементом конкурентоспособности Европы. Мы понимаем, что так же Украина и украинские граждане в случае владения английским языком становятся полноценными субъектами взаимоотношений на всех мировых рынках. Как гуманитарных, так и экономических", – подытожил Карандеев.