Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому TOEFL. Он нужен для многих международных вузов

Запрет на регистрацию на экзамен коснулся как граждан России, так и резидентов Фото: depositphotos.com

Читательница "Медиазоны" обнаружила в своем аккаунте на сайте TOEFL предупреждение: "В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен". Собеседница редакции уточнила, что россияне также не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.

Она написала письмо в ETS, где ей ответили, что из-за требований минфина США резидентам и гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены или создавать учетные записи. Ограничения ETS коснулись как граждан России, так и резидентов.

Издание напомнило, что в марте ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси, но о запрете участия в TOEFL для россиян ничего не было известно. TOEFL и IELTS – самые востребованные экзамены по английскому языку для поступающих в зарубежные вузы. После ухода организаций из России некоторые студенты стали ездить сдавать экзамены за границу.