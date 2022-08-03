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Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому TOEFL. Он нужен для многих международных вузов

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Запрет на регистрацию на экзамен коснулся как граждан России, так и резидентов
Запрет на регистрацию на экзамен коснулся как граждан России, так и резидентов
Фото: depositphotos.com

Организация ETS, устраивающая экзамен по английскому языку TOEFL, запретила регистрацию на экзамен гражданам России. Первой об этом сообщила "Медиазона", также информацию подтвердили журналисты Doxa и "Русской службы BBC".

Читательница "Медиазоны" обнаружила в своем аккаунте на сайте TOEFL предупреждение: "В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен". Собеседница редакции уточнила, что россияне также не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.

Она написала письмо в ETS, где ей ответили, что из-за требований минфина США резидентам и гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены или создавать учетные записи. Ограничения ETS коснулись как граждан России, так и резидентов.

Издание напомнило, что в марте ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси, но о запрете участия в TOEFL для россиян ничего не было известно. TOEFL и IELTS – самые востребованные экзамены по английскому языку для поступающих в зарубежные вузы. После ухода организаций из России некоторые студенты стали ездить сдавать экзамены за границу.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, английский язык, война России против Украины, экзамен
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