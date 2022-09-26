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ОБЩЕСТВО

"Луцкого терориста" Кривоша приговорили к 13 годам тюрьмы

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У Кривоша конфисковали все официальное имущество
У Кривоша конфисковали все официальное имущество
Фото: Суспільне Луцьк / Telegram

Луцкий горрайонный суд 26 сентября приговорил Максима Кривоша, который в июле 2020 года захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками, к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщает "Общественное".

Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.

Также у осужденного конфисковали все имущество, которым он официально владеет. В комментарии "Общественному" Кривош отметил, что обжаловать приговор суда не будет.

"Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", – добавил он.

Апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком на 15 лет. По словам прокурора Вадима Старчука, будет ли обжалование – объявят со временем.

Контекст:

Утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий – записал видео и призвал всех посмотреть фильм "Земляне" о жестоком обращении с животными.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В июле Кривош объявлял голодовку, протестуя против условий содержания.

В конце ноября Кривоша по решению суда принудительно поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели очередную судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой признали Кривоша вменяемым.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, терроризм, Луцк, тюрьма, заложники, Максим Кривош
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