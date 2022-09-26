"Луцкого терориста" Кривоша приговорили к 13 годам тюрьмы

Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.

Также у осужденного конфисковали все имущество, которым он официально владеет. В комментарии "Общественному" Кривош отметил, что обжаловать приговор суда не будет.

"Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", – добавил он.

Апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком на 15 лет. По словам прокурора Вадима Старчука, будет ли обжалование – объявят со временем.