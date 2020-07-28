Кривош раздавал деньги заложникам в автобусе – СМИ

Источники телекомпании "Аверс" сообщили, что перед тем, как сдаться, луцкий террорист Максим Кривош достал из сумки крупную сумму долларов и предложил разделить их между пассажирами автобуса и водителем. Бывшие заложники утверждают, что купюры были сувенирными.

Луцкий террорист Максим Кривош, перед тем как выйти из автобуса и сдаться властям, раздал заложникам деньги. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал "Аверс".

Собеседники канала утверждают, что у Кривоша были в сумке настоящие доллары и он предложил пассажирам и водителю разделить их. Якобы после задержания злоумышленника и эвакуации заложников деньги были разбросаны по салону.

Опрошенные телеканалом заложники подтвердили, что такой эпизод был, но деньги были ненастоящие.

"Это были сувенирные деньги, он предлагал взять на память. Не настоящие. Он так и сказал: подставлять вас не хочу", – рассказала одна из пострадавших по имени Оксана.

"Скажем так, бумажки, похожие на деньги. У меня их нет, я их даже не касался", – уверяет экс-заложник Андрей.

Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский рассказал, что при задержании у его подзащитного изъяли 400 или 500 гривен личных денег. О долларах в сумке юрист услышал впервые, он считает, что, если такой факт был, правоохранители были обязаны отметить это в протоколе.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

23 июля Кривоша арестовали на 60 суток.