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Ляшко: Жесткие карантинные ограничения будут. Эпидемиологическая составляющая важнее экономической

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что "карантин зимних каникул" с 8-го по 24 января в Украине состоится.

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Ляшко считает, что у людей было время подготовиться к локдауну
Ляшко считает, что у людей было время подготовиться к локдауну
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Карантин зимних каникул" в Украине состоится в запланированные даты, подчеркнул главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он написал в Facebook.

"Когда стоит вопрос жизни людей, здесь безапелляционно: эпидемиологическая составляющая всегда превалирует над экономической! Жесткие карантинные ограничения с 8 января по 24 января включительно будут. О них было известно еще 9 декабря, поэтому время подготовиться было", – написал он.

Ляшко считает, что нынешняя статистика заболеваемости коронавирусом не должна вводить в заблуждение. Он отметил, что традиционно с середины января в стране происходит рост количества случаев гриппа и подобных заболеваний, что в условиях пандемии увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Он отметил также, что опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря, показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней.

Главный санврач страны подчеркнул, что больше трети населения Украины проживает на территориях, относящихся к "красному" уровню эпидемической опасности. 

Замминистра отметил, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой. По его данным, на стационарном лечении от коронавируса сейчас находится 22 324 человека, ежедневно в больницу попадает 2,5 тыс. человек, происходит 150–200 летальных случаев.

Ляшко добавил, что Украина получила от COVAX (программа по обеспечению бесплатными вакцинами) письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2218891741576271

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 января сообщил, что во время локдауна магазины смогут продавать товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам и средствам защиты растений, а также бытовую химию

Условия январского локдауна подвергли критике Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация.

Теги: эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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