В Украине могут ввести "час пожилых". В это время покупки делают только пожилые

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что "час пожилых" могут ввести в период с 10.00 до 12.00.

Министерство здравоохранения Украины хочет рекомендовать ввести в Украине так называемый "час пожилых" – специальное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

"Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10.00 до 12.00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет... Они приходят и у них будет меньше контакта с людьми младшего возраста, это позволит нам спасти именно их жизни", – заявил он.

Ляшко добавил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.

Ряд украинских СМИ вчера, 3 ноября, сообщили о возможном ужесточении карантина в Украине по решению правительства. Отмечалось, что власти рассматривают различные варианты – от "карантина выходного дня" до комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что "кого-то отдельного ответственного" за борьбу с COVID-19 нет.

4 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жесткий локдаун в стране введут, если ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.