Медики рассказали, сколько человек пострадало на акции в поддержку Стерненко у здания Офиса президента Украины

Пострадавшие в ходе акции против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко в Киеве получили незначительные травмы, двое потеряли сознание, рассказали медики отряда быстрого реагирования.

Минимум семь человек получили травмы во время столкновений у здания Офиса президента Украины 23 февраля на акции против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" медики отряда быстрого реагирования.

У пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим стало плохо, они потеряли сознание. Говорить о точном количестве пострадавших сложно, поскольку медики не имеют доступа к эпицентру противостояния.

Информации о количестве пострадавших правоохранителях пока нет. В Нацполиции Украины сообщили, что несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. Во время столкновений участники акции применили газовые баллончики и бросали в полицейских файеры. На данный момент известно о 17 задержанных участниках акции в поддержку Стерненко.

По оценкам hromadske, у здания ОПУ собралось около 2 тыс. человек. Обстановка остается напряженной, время от времени протестующие зажигают и кидают в сторону правоохранителей файеры и дымовые шашки. В ответ силовики оттесняют протестующих от проходной к Офису президента, открытым в здание остается вход со стороны улицы Шелковичной.

Митингующие столпились у ворот и пробовали протиснуться в здание. Полиция, в свою очередь, перекрыла проход спецтехникой и живым рубежом из силовиков.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.