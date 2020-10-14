Мероприятия по случаю Дня защитника Украины в Киеве прошли без нарушений – полиция

В связи с мероприятиями по случаю Дня защитника Украины правоохранители обеспечивали порядок в Киеве в усиленном режиме, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Перед началом проведения марша и других мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мероприятия по случаю Дня защитника Украины в Киеве прошли без нарушений. Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам Крищенко, на всех столичных локациях, где проводились мероприятия, правонарушений зафиксировано не было.

Он отметил, что перед началом проведения марша и других мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию. Правоохранители обеспечивали порядок в усиленном режиме.

"Полицейские сопровождали движение колонны во время шествия от парка имени Тараса Шевченко к Офису президента Украины. Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему мероприятия прошли спокойно", – подчеркнул Крищенко.

Сегодня в Киеве по случаю Дня защитника Украины прошел марш националистических и патриотических организаций.

В Украине 14 октября отмечается День защитника Украины. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.