"Метинвест" передал в Покровск генераторы на 5 млн грн

Генераторы через несколько недель установят в больших котельных, которые снабжают теплом жителей Покровска Фото: metinvest.media

"Мощные дизельные генераторы способны обеспечивать устойчивое производство электроэнергии. Они надежно зарекомендовали себя в больницах Запорожья, где, например, два таких генератора полностью поддерживают жизнедеятельность хирургического отделения", – рассказал операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

По словам главы Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, предоставленные генераторы через несколько недель установят в больших котельных, которые снабжают теплом жителей Покровска. Для их работы уже подготовили топливо.

В "Метинвесте" отметили, что, несмотря на большой спрос на любые виды генераторов, компания нашла зарубежных поставщиков и быстро решила эту проблему.

"Пять генераторов для Покровской общины приобретены за средства "Метинвеста" с участием общественной организации "Покровская платформа совместных действий". Четыре из них уже доставлены в Покровск. Общая стоимость генераторов – 5 млн грн. Это очередной этап системной помощи, которая предоставляется компанией общинам присутствия", – сообщил генеральный директор "Метинвест Покровскуголь" Андрей Акулич.

За 10 месяцев войны компания "Метинвест" направила на усиление обороноспособности страны и поддержку мирных украинцев более 2,8 млрд грн. Из них 1,5 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".