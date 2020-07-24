"Международные авиалинии Украины" отменили часть рейсов на август

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила до 15 августа часть рейсов из-за продления Евросоюзом на две недели запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Авиакомпания отменила международные рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV). Внутренние перелеты будут открыты по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE) и Львов (LWO).
В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
МАУ также анонсировала уменьшение вылетов по таким маршрутам:
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 17 июля сообщал, что страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост новых больных COVID-19 не будет превышать 480 человек.
Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля.