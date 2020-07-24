"Международные авиалинии Украины" отменили часть рейсов на август

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила международные рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV) до 15 августа.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила до 15 августа часть рейсов из-за продления Евросоюзом на две недели запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авиакомпания отменила международные рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV). Внутренние перелеты будут открыты по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE) и Львов (LWO).

В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

МАУ также анонсировала уменьшение вылетов по таким маршрутам:

Киев – Ницца (NCE) – Киев (оборотный рейс в субботу);

Киев – Рим (FCO) – Киев (оборотный рейс в субботу);

Киев – Милан (MXP) – Киев (оборотный рейс еженедельно);

Киев – Неаполь (NAP) – Киев (оборотный рейс в субботу);

Киев – Мюнхен (MUC) – Киев (оборотный рейс еженедельно по понедельникам);

Киев – Мадрид (MAD) – Киев (еженедельный оборотный рейс по пятницам);

Киев – Барселона (BCN) – Киев (оборотный рейс по субботам).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 17 июля сообщал, что страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост новых больных COVID-19 не будет превышать 480 человек.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля.