МИД: За границей задержаны 13,7 тыс. украинцев, больше всего – в России

В МИД проинформировали о числе задержанных украинцев за границей Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Согласно имеющейся в МИД Украины информации, по состоянию на октябрь 2021 года в пенитенциарных учреждениях иностранных государств содержалось 13 749 граждан Украины, из них 7694 человека отбывали наказание. Больше всего заключенных украинцев сейчас находится в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По информации МИД, одного украинца приговорили за границей к смертной казни. Из сообщения неясно, вступил ли приговор в силу. Также не уточняется, в какой стране его вынесли.

Согласно данным МИД, число украинцев, которые находятся в пенитенциарных учреждениях разных стран, за последний год выросло почти на 2 тыс. – на октябрь 2020-го их было менее 12 тыс.