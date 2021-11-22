ГОРДОН
 
 
МИР

За перевозку нелегалов в Литве задержали двух граждан Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Граждане Украины перевозили нелегальных мигрантов на автомобилях с польскими номерами
Граждане Украины перевозили нелегальных мигрантов на автомобилях с польскими номерами
Фото: ЕРА

21 ноября в Литве задержаны двое граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом 22 ноября со ссылкой на информацию пограничной службы страны сообщило издание 15 min.

Сообщается, что одного из украинцев остановили в Шальчининкайском районе, когда он приехал навстречу мигрантам, только что прибывшим из Беларуси. Еще семеро мигрантов и водитель были задержаны в том же автомобиле.

По словам представителя литовской пограничной службы Гедрюса Мишутиса, на тот момент пограничники уже задержали семерых иностранцев, представившихся гражданами Сирии и Ливана. В Литву мигрантов из Беларуси не пустили. Украинца оставили под стражей.

В тот же день в Вилкавишкском районе был задержан еще один гражданин Украины. Он также перевозил семерых мигрантов – граждан Ирака.

Оба водителя пользовались автомобилями с польскими номерами, сообщает издание.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, Лукашенко попросил финансовую помощь для приютов и домов для беженцев, так как он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. На следующий день Беларусь также забрала всех нелегальных мигрантов с польской границы в районе перехода в Кузнице.

Теги: Беларусь, миграция, автомобили, Литва, пограничники, украинцы, мигранты, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли
"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли
  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла
  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла
  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер
  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
  "Слава впилась мне в волосы и вырвала. Голова болела неделю. Тогда я поняла, что боюсь". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Слава впилась мне в волосы и вырвала. Голова болела неделю. Тогда я поняла, что боюсь". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (261677)
2
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (205735)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (185689)
4
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (100149)
5
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (91060)
6
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (83574)
7
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (80819)
8
"Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом (54992)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS