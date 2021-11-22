За перевозку нелегалов в Литве задержали двух граждан Украины

Сообщается, что одного из украинцев остановили в Шальчининкайском районе, когда он приехал навстречу мигрантам, только что прибывшим из Беларуси. Еще семеро мигрантов и водитель были задержаны в том же автомобиле.

По словам представителя литовской пограничной службы Гедрюса Мишутиса, на тот момент пограничники уже задержали семерых иностранцев, представившихся гражданами Сирии и Ливана. В Литву мигрантов из Беларуси не пустили. Украинца оставили под стражей.

В тот же день в Вилкавишкском районе был задержан еще один гражданин Украины. Он также перевозил семерых мигрантов – граждан Ирака.

Оба водителя пользовались автомобилями с польскими номерами, сообщает издание.