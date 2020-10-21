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ОБЩЕСТВО

Число задержанных за границей украинцев составляет почти 12 тыс. – МИД Украины

По состоянию на 1 октября в зарубежных странах за различные преступления осуждены 6202 украинца, сообщили в МИД Украины.

МИД Украине называло страны с наибольшим числом украинцев
МИД Украине называло страны с наибольшим числом украинцев
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

На 1 октября за пределами Украины были задержаны 11 968 ее граждан. Об этом 21 октября проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины на запрос "Радіо Свобода".

В ведомстве отметили, что за совершение разного рода преступлений за рубежом осудили 6202 украинцев.

В октябре 2019 года МИД сообщал, что больше всего украинцев проживало в Канаде (более 1,2 млн), США (официально – 893 тыс., неофициально – 1,5 млн) и России (официально – 1,93 млн, фактически – более 10 млн). Кроме того, много живет в Бразилии, Казахстане, Молдове, Аргентине, Беларуси, Германии и Узбекистане.

Теги: МИД Украины, граница, приговор, преступление, украинцы, задержание
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