Мининфраструктуры готовит к концессии несколько морских портов – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в 2020 году Украина начнет передачу в концессию еще трех морских портов.

Криклий: Мы готовы к разным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать Фото: mtu.gov.ua

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность передачи в концессию нескольких морских портов Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине", пишет "Интерфакс-Украина".

"Измаил – концессии быть, Черноморску и паромной переправе также быть, еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное, немного подождем с портом Южный", – отметил Криклий.

Министр уточнил, что старт процесса передачи в концессию портов намечен на 2020 год.

"Точно в этом году. Хочу, чтобы уже начали готовить технико-экономическое обоснование в зависимости от того, будет это публичная инициатива или частная. Мы готовы к разным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", – сказал министр инфраструктуры.

Первым портом Украины, который был передан в концессию, стал 26 июня Херсонский морской торговый порт. В конкурсе на концессию победила компания "Рисоил-Херсон".

Порт Ольвия, который находится недалеко от Николаева, передан 20 августа в концессию катарской компании.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.