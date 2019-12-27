Министр соцполитики Соколовская заявила, что в этом году новое жилье выделили для 1500 сирот

Дети будут приоритетом Минсоцполитики Украины на 2020 год, заявила глава министерства Юлия Соколовская.

Юлия Соколовская: Если есть желание работать качественно и эффективно – процесс можно наладить даже в не самых лучших обстоятельствах Фото: Соколовська Юлія / Facebook

В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики. Об этом во время поездки в Житомирскую область на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут замечательно. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть отдалялась от людей. Во время визита в Житомирскую область мы старались понять реальное положение дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы", – отметила министр.

Свой визит она начала с города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая, как сирота, с помощью государства в этом году получила новую квартиру.

"Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат собственное жилье в Житомирской области. Если говорить в масштабах всей страны – это более 1,5 тыс. человек", – отметила Соколовская.

Она также посетила реабилитационное заведение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской объединенной территориальной общине и Коростышевский центр социальной защиты.

"Дети – приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Именно поэтому мы поехали в Барановскую ОТО, где посетили реабилитационное заведение для детей с инвалидностью. Сегодня в этой общине проживает около 100 детей с инвалидностью – при том, что общее количество детей в общине – 4700. Также мы посетили Коростышевский центр социальной защиты населения и одно из сел Барановской ОТО. Оба визита были незапланированными. Мы провели откровенный разговор с местными сотрудниками соцсферы, узнали об их успехах и проблемах", – рассказала министр соцполитики.

По ее словам, в Барановской ОТО работает программное обеспечение "Соціальна громада", которое позволяет принимать документы на назначение социальных пособий, субсидий и передавать в электронном виде в ОТО и райгосадминистрацию.

"Это делает социальные сервисы значительно удобнее. А еще – это яркий пример того, что от качества управленцев на местах очень многое зависит. Если есть желание работать качественно и эффективно – процесс можно наладить даже в не самых лучших обстоятельствах", – подытожила Юлия Соколовская.