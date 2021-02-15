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Минобразования запустило подготовительные курсы для выпускников школ с временно оккупированных территорий

Пилотный проект подготовительных курсов для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет действовать в девяти высших учебных заведениях, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Вузы должны обеспечить слушателей подготовительных курсов местами в общежитиях на период обучения
Вузы должны обеспечить слушателей подготовительных курсов местами в общежитиях на период обучения
Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины запустило пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для выпускников школ с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, набор на курсы уже начался. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы стремимся привлечь как можно больше детей, завершивших обучение в учреждениях общего среднего образования на временно оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине", – написал в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Пилотный проект будет действовать в течение 2021–2022 годов в девяти вузах:

  • Донецком национальном техническом университете;
  • Житомирском государственном университете имени Ивана Франко;
  • Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко;
  • Мариупольском государственном университете;
  • Национальном педагогическом университете имени Драгоманова;
  • Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт";
  • Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля;
  • Таврическом национальном университете имени Вернадского;
  • Херсонском государственном университете.

Набор на курсы уже начался, они будут в очном, смешанном и дистанционном форматах. Подавать документы для обучения поступающим помогут образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Вузы должны обеспечить слушателей курсов местами в общежитиях на период обучения, отметил Шкарлет.

Обучение будет проходить с февраля по май 2021 года – четыре месяца (120 часов), с октября 2021 года по май 2022 года – восемь месяцев (240–480 часов).

Выпускники с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступают по упрощенной процедуре в украинские вузы с 2016 года. Для этого были созданы образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Ранее количество вузов, в которые могли поступать абитуриенты с оккупированных территорий по упрощенной процедуре, было ограниченным, среди них фактически не было рейтинговых университетов.

Жители оккупированных территорий не занимают бюджетных мест других абитуриентов, поскольку с 2016 года для них выделена отдельная квота, которую определяет Министерство образования.

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления во все вузы Украины.

По предварительным итогам вступительной кампании 2020 года в высшие учебные заведения Украины на места госзаказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма, сообщали в Минобразования.

Теги: Крым, Украина, образование, Донбасс, Министерство образования, абитуриенты, документы, Telegram, вузы, Минобразования, выпускники, пилот, Сергей Шкарлет
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