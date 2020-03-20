Минцифры вынужденно приостановило работу е-кабинета застройщика из-за вмешательства аферистов в работу – СМИ

По данным издания Delo.ua, Реестр разрешительных документов, который администрировала частная фирма, работал через "прокладку", что позволяло контролировать его наполнение "третьим лицам".

Министерство цифровой трансформации Украины остановило работу е-кабинета застройщика Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) из-за вмешательства аферистов, пишет издание Delo.ua.

"При заходе на сайте ГАСИ в опцию "Административные электронные услуги" и, соответственно, в "Электронный кабинет заказчика строительства" появляется надпись "Ведутся технические работы. Работа кабинета будет восстановлена в ближайшее время. Приносим извинения". А все это результат эпопеи, которая началась в декабре прошлого года, когда теперь уже бывшие премьер Алексей Гончарук, глава Минрегиона Алена Бабак и и.о. главы ГАСИ Александр Строкач торжественно презентовали этот самый "е-кабинет застройщика". И радостно заявляли, что жить стало веселей", – пишет портал.

Издание Delo.ua, со ссылкой на источник в Минцифры пишет, что идея е-кабинета застройщика, которая принадлежит бывшему сотруднику BRDO, экс-представителю правительства Гончарука в Раде нардепу Елене Шуляк, начала давать серьезные сбои из-за того, что авторы новации непрофессионально прописали техзадание – не учли влияние на работу е-кабинета Реестра разрешительных документов, который был создан при экс-главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве.

По данным журналистов, Реестр, который администрировала частная фирма, работал через "прокладку", которая позволяла контролировать его наполнение "третьим лицам" и после отставки Кудрявцева.

"По идее "е-кабинет" должен был быть напрямую связан с Реестром разрешительных документов. В частности, с помощью этого Реестра должна была осуществляться и автоматическая проверка достоверности данных, которые поступают из "е-кабинета". Но вот этой проверки и не осуществляется", – отмечает автор.

Такой "врожденный" недостаток системы позволяет аферистам выдавать крупные строительные объекты за малые – класса СС1, которые и разрешается начинать строить, а потом и вводить в эксплуатацию декларативным способом через е-кабинет. Например, в конце февраля в Николаеве восьмиэтажное здание пытались выдать за четырехэтажку и ввести в эксплуатацию, а в Киеве в середине марта подобная ситуация возникла с десятиэтажкой на Подоле, пишет издание.

В связи с этим Минцифры было вынуждено приостановить работу е-кабинета, чтобы разобраться и с его работой, и с работой Реестра разрешительных документов.

"В ситуации с е-кабинетом и Реестром имеем то, что "некомпетентными профанами" воспользовались "недобросовестные чиновники". Но, как известно, простота иногда хуже воровства", – подытоживает автор статьи.