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Минздрав организовал идеатон с фармпроизводителями и стартапами, чтобы обсудить создание биокластера в Украине

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Мероприятие прошло 17 декабря в киевском инновационном парке UNIT.City
Мероприятие прошло 17 декабря в киевском инновационном парке UNIT.City
Фото: ain.ua

Министерство здравоохранения Украины организовало 17 декабря в киевском инновационном парке UNIT.City идеатон на тему "Создание биокластера для развития медицинских биотехнологий в Украине". В мероприятии приняли участие представители государственных органов, научных учреждений, стартапов в секторе биотехнологий и фармацевтических компаний, в частности "Дарницы", сообщила пресс-служба фармпроизводителя.

В компании отметили, что биокластеры – это группы медицинских и фармацевтических компаний, а также научных учреждений, взаимодействующих между собой с целью разработки и реализации биотехнологических инноваций, и такую практику успешно внедряют по всему миру.

Участники идеатона обсуждали, что нужно сделать, чтобы такие биокластеры заработали в Украине, и по каким принципам они должны действовать. Специалисты из Эстонии, Греции и других стран присоединились к дискуссии по видеосвязи. 

"Мы хотим услышать, что нужно для развития биотехнологий, и создать экосистему, благоприятную для инноваций, где можно протестировать научную идею, найти единомышленников, провести исследования, лабораторные эксперименты и, главное, вывести разработки на рынок. Биокластер сможет стать той площадкой для проведения исследований и испытаний, которой сейчас не хватает нашим ученым", – цитирует сайт Минздрава главу ведомства Виктора Ляшко. 

"Дарница" выразила свою поддержку идее создания отечественных биокластеров.

"Мы надеемся, что это только первый шаг к успешному диалогу между государством, бизнесом и учеными. Бесспорно, в настоящее время еще существует много вопросов, требующих ответов, но инициатива очень перспективна", – отметил операционный директор "Дарницы" Евгений Черкасс.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, бизнес, ученые, Минздрав, инновации, здравоохранение, Darnitsa Group
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