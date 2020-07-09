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Минздрав Украины провалил закупку лекарств. За полгода в одной семье умерли два ребенка – "Пациенты Украины"

Уменьшение финансирования программы по лечению торсионной дистонии и задержка госзакупок привели к смерти пяти человек, об этом сообщили в организации "Пациенты Украины".

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У министерства есть деньги на спасение жизней, подчеркивают в организации "Пациенты Украины"
У министерства есть деньги на спасение жизней, подчеркивают в организации "Пациенты Украины"
Фото: depositphotos.com

Постоянное уменьшение финансирования программы по лечению торсионной дистонии и задержка государственных закупок за счет бюджета-2020 привели к смерти пяти человек, которые не дождались лечения, об этом заявили в благотворительном фонде "Пациенты Украины" 9 июля, пост опубликован в Facebook.

"Настоящая трагедия произошла в семье из Волынской области. За полгода в одной семье умерли двое детей, у которых был диагноз "торсионная дистония". Мальчик 11 лет умер в октябре 2019 года, а через полгода, в апреле 2020 года, умерла его сестра", – отмечено в сообщении.

По информации "Пациентов Украины", торсионная дистония – редкое заболевание нервной системы, которое ограничивает двигательные возможности, заставляет человека страдать из-за постоянных судорог, выкручивает тело в болезненные неестественные позы. В Украине выявлен 91 человек с таким диагнозом. По мировой статистике, таких больных значительно больше. Лечится болезнь операцией по вживлению системы стимуляции головного мозга.

Комплектующие должны были поступить в середине лета, но не приехали вовремя из-за задержки с закупкам, подчеркнули в организации. Сейчас в тяжелом состоянии еще два человека. Пациенту из Полтавской области активисты нашли систему.

"Второй пациент из Донецкой области надеется на чудо, что активисты и родственники соберут деньги ему на систему стимуляции. В то время, когда деньги именно на эти медицинские изделия лежат в министерстве", – написали в сообществе.

https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/3142944042450725

Фонд требует у министра здравоохранения Максима Степанова сделать закупки лекарств и медизделий приоритетом для Министерства здравоохранения Украины.

"У министерства есть деньги на спасение жизней. Эта болезнь опасна и непрогнозируема", – подчеркнули в организации "Пациенты Украины".

Теги: лекарства, госзакупки, Максим Степанов
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