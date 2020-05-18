Минздрав: В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине источник неизвестен

Медики не всегда могут собрать сведения о способе заражения, поскольку люди сами не помнят, с кем они контактировали, считает глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине не установлен источник передачи инфекции, в З0% – это тесный контакт с больным и в 8% – человек мог заразиться во время путешествия. Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью "Украинской правде" 18 мая.

По словам главы ЦОЗ, медики не всегда могут собрать сведения о способе заражения.

"Человек не помнит, с кем он контактировал, или находился в местах массового скопления людей, где был больной коронавирусом, или много контактировал по работе", – сказал Кузин.

По его словам, уровень распространенности коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестировать на COVID-19 каждого, кто ходит по улице или сидит дома.

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 325 человек, 21 больной скончался. Среди вновь заболевших 23 ребенка и 81 медработник. За сутки госпитализировано 83 человека.

За весь период пандемии коронавируса в Украине заболели 1324 ребенка и 3650 медицинских работников.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.