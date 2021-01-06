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Митрополит ПЦУ Александр: Всего за два года ПЦУ признали четыре поместные церкви. Москва ждала признания статуса автокефалии 141 год

Москва оказывает существенное противодействие развитию Православной церкви Украины, заявил митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

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Драбинко: Вопрос Украины в церковном плане всколыхнул все церковное сообщество
Драбинко: Вопрос Украины в церковном плане всколыхнул все церковное сообщество
Фото: Духовно-просвітницький центр на честь Воскресіння Христового / Facebook

Признание статуса автокефалии Православной церкви Украины четырьмя поместными церквями – это достижение ПЦУ, заявил в интервью "Обозревателю" митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

"Касательно достижений ПЦУ. Всего лишь за два года, в условиях бешеного противодействия со стороны церковной и политической власти Москвы, статус Православной церкви Украины, закрепленный и провозглашенный томосом, признали четыре поместные церкви мира – Православная церковь Эллады, Православная церковь Кипра, Александрийский и Константинопольский патриархаты, которые включили имя блаженнейшего митрополита Епифания в свои диптихи. Для сравнения, Москва ждала признания своего статуса автокефалии 141 год", – подчеркнул Драбинко.

Он отметил, что в Москве хотят присвоить себе статус Вселенского патриархата.

"Вопрос Украины в церковном плане всколыхнул все церковное сообщество и вскрыл те недостатки и проблемы церковного всеправославного единства, которые долгое время были подспудными, о которых знали, но которые до поры замалчивались и не поднимались. Все мы знаем об идее "отца народов" [Иосифа] Сталина, создавшего в 1943 году Московский патриархат, присвоить ему статус вселенского и провести Вселенский собор в Москве. Желание такое больше с тех пор никогда не покидало руководство МП. Нынешний "папа московский" стал его самым ярким апологетом и воплотителем", – сказал Драбинко.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Теги: Украина, церковь, Александр Драбинко, Московский патриархат, признание, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ
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