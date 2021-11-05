Могло вызвать техногенную аварию. В Житомирской области предприятие незаконно врезалось в газопровод

Правоохранители изучают обстоятельства несанкционированного подключения предприятия к газопроводу и объемы украденного газа Фото: ssu.gov.ua

Врезку в газопровод предприятие сделало под видом проведения работ по благоустройству территории.

"Злоумышленники похищали природный газ для отопления административного здания и производственных складов областного предприятия… Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн грн", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что такие действия могли привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, так как падение давления в газопроводе, аварийное блокирование газоснабжения, нарушение герметичности и целостности самой магистрали ставили под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения.

"Непромышленные потребители газа в райцентре – кроме того, что подвергались опасности, еще и платили за тепло для менеджмента предприятия, поскольку объемы похищенного природного газа списывали как "потери" и включали в тариф по транспортировке природного газа", – подчеркнули в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители изучают обстоятельства несанкционированного подключения предприятия к газопроводу и объемы украденного газа.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктов).