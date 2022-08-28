Мозговая: Хочу вернуться в родной украинский Донецк. И я вернусь. С днем рождения, Донецк!

Мозговая: Я летала в Донецк на выходные, чтобы просто "отдохнуть и выспаться" Фото: Olena Mozgova / Facebook

"Сегодня День города Донецк. Бог ты мой, сколько же в моей жизни связано с этим городом! Как я скучаю по людям и тем временем, когда я летала в Донецк на выходные, чтобы просто "отдохнуть и выспаться", в свой любимый [отель] "Донбасс Палас". Как же я хочу вернуться в родной, чудесный, красивый, украинский Донецк. И я вернусь! И мы еще не раз будем скандировать на этом роскошном стадионе: "Шахтер – чемпион!" С днем рождения, Донецк!" – написала она.

В последнее воскресенье августа празднуется День шахтера и День Донецка.