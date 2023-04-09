МВД Украины объявило в розыск священника, который, по данным СМИ, бил военного в Хмельницком

Журналисты отмечают, что это именно Слободян побил украинского военного в Свято-Покровском соборе в Хмельницком.

В карточке разыскиваемого МВД указало, что Слободян исчез 5 апреля, меру пресечения ему не избирали. Он фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

2 апреля в сети распространили видео потасовки между священником и военным в Свято-Покровском соборе в Хмельницком. Полиция открыла уголовное производство по факту событий, зафиксированных на видео, хмельницкая епархия УПЦ МП заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму".

В тот же день возле собора собрались сотни протестующих. В результате представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", а общине передали ключи от собора.

4 апреля горсовет Хмельницкого единогласно проголосовал за лишение УПЦ МП права на пользование землей.