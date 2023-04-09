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МВД Украины объявило в розыск священника, который, по данным СМИ, бил военного в Хмельницком

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В розыск священнослужителя объявили после событий в храме в Хмельницком
В розыск священнослужителя объявили после событий в храме в Хмельницком
Фото: Хмельницька єпархія УПЦ / Facebook (архив)

Священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Игоря Слободяна объявило в розыск Министерство внутренних дел Украины, сообщило 8 апреля агентство "Интерфакс-Украина".

Журналисты отмечают, что это именно Слободян побил украинского военного в Свято-Покровском соборе в Хмельницком.

В карточке разыскиваемого МВД указало, что Слободян исчез 5 апреля, меру пресечения ему не избирали. Он фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Контекст:

2 апреля в сети распространили видео потасовки между священником и военным в Свято-Покровском соборе в Хмельницком. Полиция открыла уголовное производство по факту событий, зафиксированных на видео, хмельницкая епархия УПЦ МП заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму". 

В тот же день возле собора собрались сотни протестующих. В результате представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", а общине передали ключи от собора.

4 апреля горсовет Хмельницкого единогласно проголосовал за лишение УПЦ МП права на пользование землей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВД, Хмельницкий, УПЦ МП, розыск, военные, церковь, уголовное производство, священник, потасовки
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