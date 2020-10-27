На границе с РФ задержали просившего убежища в Украине россиянина, который поддерживает полк "Азов"

Задержанный в Луганской области россиянин заявил, что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на изменение действующей власти в РФ, сообщила пресс-служба МВД Украины.

В Луганской области на границе с РФ задержали просившего убежища в Украине россиянина. Об этом 27 октября в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, мужчина в камуфляже с военным рюкзаком нарушил правила пересечения государственной границы. При себе у него были набор для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей.

Задержанный рассказал, что он родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на изменение действующей власти в РФ. С 2016 года мужчина активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". За свои взгляды неоднократно был осужден. Учитывая частые угрозы и вероятность очередного заключения, он решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) задержанный обратился с заявлением о признании его беженцем на территории Украины или лицом, требующим дополнительной защиты.

"Азов" основан 5 мая 2014 года в виде батальона, 17 сентября того же года был реорганизован, на его базе создали одноименный полк, сообщается на сайте подразделения. Сейчас полк "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел Украины.