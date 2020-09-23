На полигоне Широкий Лан не сработал Javelin

Командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный отметил, что Javelin мог не сработать из-за ошибки оператора ракетного комплекса.

Первую партию Javelin Украина получила от США в 2018 году Фото: ЕРА

Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне Широкий Лан в Николаевской области не сработал противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Об этом 23 сентября сообщает "Укринформ" со ссылкой на генерал-майора Валерия Залужного, командующего войсками оперативного командования "Север".

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", – сказал Залужный.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков.