На Прикарпатье инструктор Нацгвардии Украины и гражданин Беларуси планировали заказное убийство – ГБР

В ведомстве сообщили, что летом 2021 года инструктор вместе с белорусом получили заказ на убийство местного застройщика. По данным ГБР, они подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы.

Подозреваемые следили за жертвой, изучали ее образ жизни и ежедневные маршруты для определения благоприятного для совершения преступления места и времени. Однако реализовать свой замысел злоумышленники не успели – за несколько дней до возможного преступления они были разоблачены сотрудниками правоохранительных органов.

Следователи завершили досудебное расследование, иностранца и нацгвардейца подозревают в подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц, а также в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).