На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами. Уже несколько человек заявили, что являются его владельцами

Деньги на свалке нашла женщина по имени Лариса из нуждающейся семьи, она отдала их предстоятелю местного храма, чтобы найти владельца. Никто пока не смог доказать, что деньги принадлежат именно ему. Если за полгода владельца средств не найдут, то право распоряжаться ими передадут Ларисе.

В селе Шевченково Килийского района Одесской области женщина нашла на свалке матрас, внутри которого были деньги. Об этом 2 января сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.

По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.

"Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел", – написал глава общины.

Сколько именно денег нашли в матрасе он не сообщил, при этом отметил, что "это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро, а наши родные гривны".

В группе "Я люблю Шевченкове" в Facebook пользователи пишут, что деньги нашла женщина из нуждающейся семьи, она решила отнести их предстоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца.