На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами. Уже несколько человек заявили, что являются его владельцами

В селе Шевченково Килийского района Одесской области женщина нашла на свалке матрас, внутри которого были деньги. Об этом 2 января сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.
По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.
"Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел", – написал глава общины.
Сколько именно денег нашли в матрасе он не сообщил, при этом отметил, что "это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро, а наши родные гривны".
В группе "Я люблю Шевченкове" в Facebook пользователи пишут, что деньги нашла женщина из нуждающейся семьи, она решила отнести их предстоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца.