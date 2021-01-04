На Волыни школьнику присудили шесть лет тюрьмы за продажу 11 граммов каннабиса

Адвокат несовершеннолетнего заявлял, что имела место провокация со стороны полицейских, но суд с этим не согласился.

На Волыни несовершеннолетний ученик одиннадцатого класса торговал каннабисом. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Ратновского районного суда Волынской области от 23 декабря 2020 года.

В документе говорится, что ученик одиннадцатого класса СШ №2 имени Николая Залипы покупал каннабис, а потом его перепродавал. Во время судебного заседания речь шла о двух случаях продажи. 24 апреля обвиняемый за 440 грн сбыл почти 3 грамма каннабиса. А 19 мая – более 8 граммов за 700 грн.

В суде школьник признал вину по первому эпизоду и отверг обвинения по второму. Однако по мнению судьи Василия Ляха, доказательства подтвердили его вину.

По мнению защиты, во втором эпизоде покупки и перепродажи наркотиков школьника спровоцировали сотрудники полиции. Но судья счел, что работники правоохранительных органов действовали в пределах своих служебных полномочий и провокации или подстрекательства в их действиях не было.

Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в 2020 году выступил против легализации.