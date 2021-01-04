ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На Волыни школьнику присудили шесть лет тюрьмы за продажу 11 граммов каннабиса

Адвокат несовершеннолетнего заявлял, что имела место провокация со стороны полицейских, но суд с этим не согласился.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ратновский районный суд счел необходимым посадить несовершеннолетнего "наркоторговца" на шесть лет
Ратновский районный суд счел необходимым посадить несовершеннолетнего "наркоторговца" на шесть лет
Фото: rt.vl.court.gov.ua

На Волыни несовершеннолетний ученик одиннадцатого класса торговал каннабисом. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Ратновского районного суда Волынской области от 23 декабря 2020 года.

В документе говорится, что ученик одиннадцатого класса СШ №2 имени Николая Залипы покупал каннабис, а потом его перепродавал. Во время судебного заседания речь шла о двух случаях продажи. 24 апреля обвиняемый за 440 грн сбыл почти 3 грамма каннабиса. А 19 мая – более 8 граммов за 700 грн.

В суде школьник признал вину по первому эпизоду и отверг обвинения по второму. Однако по мнению судьи Василия Ляха, доказательства подтвердили его вину.

По мнению защиты, во втором эпизоде покупки и перепродажи наркотиков школьника спровоцировали сотрудники полиции. Но судья счел, что работники правоохранительных органов действовали в пределах своих служебных полномочий и провокации или подстрекательства в их действиях не было. 

Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в 2020 году выступил против легализации.

Теги: марихуана, Волынская область, конопля, Волынь, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS