Наблюдательный совет Национального авиационного университета проголосовал за увольнение ректора Исаенко

Член наблюдательного совета НАУ Николай Тепан сообщил, что увольнение ректора Владимира Исаенко совет поддержал единогласно.

15 октября в Министерстве образования и науки Украины прошло заседание наблюдательного совета Национального авиационного университета, на котором проголосовали за увольнение ректора вуза Владимира Исаенко, сообщил в комментарии изданию Vesti.ua член набсовета Николай Тепан.

"Вопрос на повестке был один – это сегодняшняя ситуация в НАУ и решение об увольнении Исаенко. У нас был кворум. Набсовет выслушал позицию министра: что, почему, какие причины увольнения. Каждый из нас благодарен за возможность диалога. Право высказаться было у каждого. В целом обсуждение было серьезное, деловое. Решение министра по итогу было поддержано членами набсовета единогласно", – рассказал он.

По приказу министра, исполняющий обязанности ректора вступит в полномочия с 22 октября и в этот же день будет объявлен конкурс на эту должность, отметил Тепа и перечислил проблемы, из-за которых было принято решение об увольнении Исаченко.

"Можно привести пример по подготовке пилотов. Она идет не первый год, и особенно что касается 2019 года – из всех курсантов, из 25 человек, только шесть обучались на К10 в НАУ. Из всех курсантов – все получили пилотское свидетельство, а те, кто обучался в НАУ, получил только в этом году, и только после третьей пересдачи. И это очень плачевная ситуация для родителей и для студентов. Это никак не красит вуз, который должен быть лидером в этой системе подготовки. И еще – стало нехорошей традицией покупать авиационную технику и потом думать, что с ней делать. Вот в конце 2019 года была в НАУ куплена техника для обучения курсантов, но она не используется, стоит на земле", – заявил он.

Издание отмечает, что приказ об увольнении Исаенко по итогам заседания кадровой комиссии министерства был подписан 7 октября, и с 22 октября в полномочия и.о. ректора НАУ вступает Римвидас Хращевский.