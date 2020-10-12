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Шкарлет заявил, что в связи с переходом на дистанционное обучение студентов из общежитий выселять не будут

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет анонсировал введение с 15 октября дистанционного обучения в вузах. Он подчеркнул, что общежития влияют на эпидемическую ситуацию.

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Шкарлет: В общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования
Шкарлет: В общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

В случае введения в Украине дистанционного обучения в вузах студентов не станут выселять из общежитий. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил 12 октября в Telegram.

"Уважаемые студенты! Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду подчеркивать эту позицию на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС (технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. – "ГОРДОН") и правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", – написал министр.

Он отметил, что понимает ситуацию, в которой оказались студенты.

"Многие из вас уже работает и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом пока на "красной" карантинной территории, а также социально незащищенные категории студентов", – объяснил Шкарлет.

Он прокомментировал свою информацию от 11 октября о намерении Министерства образования и науки (МОН) вернуть студентам деньги за выезд из общежитий в период дистанционного обучения в вузах – с 15 октября по 15 ноября.

"В официальном документе МОН будет лишь рекомендация относительно отъезда из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций УВО (учреждений высшего образования. – "ГОРДОН") по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15 октября до 15 ноября)", – написал министр.

Он призвал "отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии".

"Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и так далее)", – объяснил Шкарлет.

О дистанционном обучении в вузах как об одном из способов замедлить эпидемию COVID-19 говорилось 11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского. На встрече приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.

Теги: образование, эпидемия, карантин, студенты, вузы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет
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