Нардеп от "Cлуги народа" Гришина написала книгу о проблемах украинского образования

Юлия Гришина: Моя книжка – не рецепт от болезни, а приглашение к диалогу. Потому что кардинальные реформы в образовании нам нужны уже сейчас Фото: Юлія Гришина / Facebook

"Действительно, в моей книге "Знания, которые меняют мир" имеется детальный анализ недостатков украинской системы образования. Впрочем, это не критика, а поиск путей преодоления образовательного кризиса в Украине. Ведь первый шаг к решению проблемы – признать, что эта проблема существует", – рассказала Гришина в комментарии агентству.

Она добавила, что написать книгу ее побудило несоответствие качество украинского образования современным вызовам.

"Мы постоянно сталкиваемся с тем, что муниципальные детские сады в основном выполняют функцию камеры хранения для детей, пока родители на работе. Главная задача в школах – заучить и воспроизвести информацию, чтобы подготовиться к внешнему независимому тестированию. А вузы вообще мало ориентируются на запрос рынка труда, поэтому имеем 49% безработных с высшим образованием. Это диагноз нашей образовательной системе, – заявила нардеп. – В Финляндии 30 лет назад был высокий уровень безработицы, постоянно снижался ВВП и рос внешний долг. Но страна инвестировала в образование и науку, и теперь ВВП на душу населения почти $55 тыс., а в Украине – $3659. Поэтому, ответ на вопрос, стоит ли нам учиться у финнов, очевиден. Моя книжка – не рецепт от болезни, а приглашение к диалогу. Потому что кардинальные реформы в образовании нам нужны уже сейчас".