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Новый украинский авиаперевозчик Air Ocean заявил о временном прекращении работы

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Полеты авиакомпании Air Ocean Airlines приостановили до весны
Полеты авиакомпании Air Ocean Airlines приостановили до весны
Фото: Air Ocean Airlines / Facebook

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines заявила, что переносит выполнение полетов – они возобновятся начиная с 15 марта 2022 года. Сообщение опубликовала 15 января пресс-служба авиаперевозчика в Facebook.

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиру, который приобрел билет на сайте авиакомпании, средства автоматически в полном объеме будут зачислены на карту, с которой была произведена оплата.

Если авиабилет был куплен у агента, следует обратиться по месту его приобретения для возмещения стоимости билета.

"Или предлагаем вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% от стоимости билета", – добавили в Air Ocean Airlines.

https://www.facebook.com/airocean.airlines/posts/138935365214191

Контекст:

Авиакомпания Air Ocean Airlines была основана в сентябре 2020 года, а ее первый рейс состоялся 30 октября 2021 года по маршруту Киев – Николаев, сообщала пресс-служба госпредприятия "Антонов". 

"Поддерживая инициативу президента Украины Владимира Зеленского, эта авиакомпания стала первой в стране, основным видом своей деятельности избравшей выполнение регулярных и чартерных перевозок как на внутренних маршрутах Украины, так и за ее пределами на самолетах семейства Ан-148, Ан-158 разработки ГП "Антонов", – говорилось в сообщении. 

В то же время издание LIGA.net отмечало, что Air Ocean Airlines "соответствует почти всем требованиям Зеленского, кроме одного – она не государственная". 100% акций авиакомпании принадлежит владельцу небольшой транспортной компании Роману Трофимчуку, а кто спонсировал запуск Air Ocean Airlines, в авиакомпании не говорят. 

В октябре во флоте Air Ocean Airlines было два самолета Ан-148, в планах было получить еще один самолет до конца года, и еще три – в течение первого-второго квартала 2022 года. В общей сложности авиакомпания планировала эксплуатировать до 10 самолетов такого типа. В сообщении ГП "Антонов" отмечалось, что самолеты принадлежат кипрской компании Cyprus Aircraft Leasing 2 и переданы авиакомпании в аренду. 

1 ноября Air Ocean Airlines получила права на регулярные полеты по направлениям Киев – Львов, Киев – Черновцы, Киев – Запорожье, Львов – Днепр и Львов – Харьков, а также Киев – Ивано-Франковск, но позднее сообщила о приостановке или отмене полетов в ХарьковЧерновцы и Ивано-Франковск.

Теги: авиация, Антонов, самолеты, авиакомпания, пассажиры, рейс
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