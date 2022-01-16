Новый украинский авиаперевозчик Air Ocean заявил о временном прекращении работы

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиру, который приобрел билет на сайте авиакомпании, средства автоматически в полном объеме будут зачислены на карту, с которой была произведена оплата.

Если авиабилет был куплен у агента, следует обратиться по месту его приобретения для возмещения стоимости билета.

"Или предлагаем вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% от стоимости билета", – добавили в Air Ocean Airlines.