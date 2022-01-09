Пассажиропоток аэропорта Борисполь за 2021 год составил 9,4 млн пассажиров

В 2021 году Украина стала одним из лидеров по восстановлению авиатрафика в Европе Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook

По сравнению с докризисным 2019 годом пассажиропоток восстановился на 62%. За 2021 год аэропорт принял и отправил 75 854 рейса – 64 507 международных и 11 347 внутренних. Это составляет 68,5% от показателей 2019 года.

"В 2021 году пассажиропоток аэропорта по сравнению с 2020 годом восстановился на 83%, или более чем на 4,2 млн пассажиров. Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями", – сказал генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

Самые популярные страны вылета из Борисполя – Турция (24%) и Египет (18%). В десятку направлений с самым большим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.

Объемы обслуженных в 2021 году грузов достигли рекордных за последние четыре года 45 675 тонн, что на 8,7% больше грузопотока 2019 года.