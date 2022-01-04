Украина стала одним из лидеров по восстановлению авиатрафика в Европе в 2021 году

Среди стран, которые входят в Евроконтроль, наилучшие показатели восстановления трафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Албания (-8%), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (-22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).
Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии. В этих странах количество рейсов в 2021 году было на 62% меньше, чем в 2019-м.
2021 saw a huge range in traffic drops vs 2019 - from Albania * (-8%) to Ireland * (62%). UK * lost over 1.3 million flights. See our Think Paper review of the year https://t.co/KJDeNl52tL@Transport_EU @ECACceac @IATA @A4Europe @ACI_EUROPE @CANSOEurope @eraaorg @EBAAorg pic.twitter.com/Xdeo887qgf— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) January 2, 2022
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.
Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.
Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.