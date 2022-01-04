Украина стала одним из лидеров по восстановлению авиатрафика в Европе в 2021 году

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии Фото: depositphotos.com

Среди стран, которые входят в Евроконтроль, наилучшие показатели восстановления трафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Албания (-8%), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (-22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии. В этих странах количество рейсов в 2021 году было на 62% меньше, чем в 2019-м.