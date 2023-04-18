Объятия собачек хибуки. В Донецкой области ввели уникальную психологическую терапию для детей

Каждый ребенок, участвующий в программе, получает игрушечную собаку хибуки, которую психологи и психотерапевты считают одним из лучших инструментов преодоления травматического и посттравматического синдрома.
Хибуки – это мягкая игрушка, собачка с грустными глазами размером с новорожденного, которую легко обнимать ребенку. Собака очень мягкая и приятная на ощупь, изготовлена из безопасной и стойкой ткани. В переводе "хибуки" означает "объятия": собачка всегда рядом с ребенком и может круглосуточно давать ощущение безопасности.
Терапия заключается в том, что ребенок переносит на игрушку свои переживания и страхи и, говоря от имени собачки, проживает собственный опыт, не замыкается на психотравме, а рассказывает о переживаниях и чувствах. У ребенка формируется опыт понимания своего состояния и потребностей, заботы о себе через хибуки.
"Я обратилась за поддержкой к компании "Метинвест", и она быстро отозвалась на просьбу. Здесь хорошо понимают, что психологическое здоровье детей – на первом месте, и мы благодарны компании за то, что она занимается жителями общины и их детьми", – рассказала координатор проекта, заместитель председателя Покровской городской военной администрации Елена Харчевна.
Хибуки-терапия помогла многим детям из разных стран мира, отметили в пресс-службе "Метинвеста". Она используется не только в Израиле, но и в Америке и Японии. В прошлом году благодаря израильскому психотерапевту Дафне Шарон-Максимов методику начали внедрять в Украине.
"Метинвест" профинансировал изготовление 120 собак-хибуки для покровских и мирноградских детей. К каждой игрушке прилагают две книги – маленький комикс и книгу с текстами и картинками об истории хибуки – кто он и откуда, что чувствует и чем может поделиться со своим хозяином. Эти книги и дополнительный элемент – карманчик на животе собаки – появились специально для украинских детей и являются дополнительными инструментами терапии хибуки.
Группа "Метинвест" создала инициативу "Спасаем жизнь" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тыс. человек на сумму €8,4 млн. Украинцы получили более 4 тыс. тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на более чем €246 тыс. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.