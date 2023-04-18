Объятия собачек хибуки. В Донецкой области ввели уникальную психологическую терапию для детей

Каждый ребенок, участвующий в программе, получает игрушечную собаку хибуки, которую психологи и психотерапевты считают одним из лучших инструментов преодоления травматического и посттравматического синдрома.

Хибуки – это мягкая игрушка, собачка с грустными глазами размером с новорожденного, которую легко обнимать ребенку. Собака очень мягкая и приятная на ощупь, изготовлена из безопасной и стойкой ткани. В переводе "хибуки" означает "объятия": собачка всегда рядом с ребенком и может круглосуточно давать ощущение безопасности.

Терапия заключается в том, что ребенок переносит на игрушку свои переживания и страхи и, говоря от имени собачки, проживает собственный опыт, не замыкается на психотравме, а рассказывает о переживаниях и чувствах. У ребенка формируется опыт понимания своего состояния и потребностей, заботы о себе через хибуки.

"Я обратилась за поддержкой к компании "Метинвест", и она быстро отозвалась на просьбу. Здесь хорошо понимают, что психологическое здоровье детей – на первом месте, и мы благодарны компании за то, что она занимается жителями общины и их детьми", – рассказала координатор проекта, заместитель председателя Покровской городской военной администрации Елена Харчевна.

Хибуки-терапия помогла многим детям из разных стран мира, отметили в пресс-службе "Метинвеста". Она используется не только в Израиле, но и в Америке и Японии. В прошлом году благодаря израильскому психотерапевту Дафне Шарон-Максимов методику начали внедрять в Украине.

"Метинвест" профинансировал изготовление 120 собак-хибуки для покровских и мирноградских детей. К каждой игрушке прилагают две книги – маленький комикс и книгу с текстами и картинками об истории хибуки – кто он и откуда, что чувствует и чем может поделиться со своим хозяином. Эти книги и дополнительный элемент – карманчик на животе собаки – появились специально для украинских детей и являются дополнительными инструментами терапии хибуки.