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"Он прокричал мне: "Я сын Порошенко". Росийский рэпер Face о сыне экс-президента Украины на своем концерте

Российский рэпер Face опроверг, что сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил кричал что-либо о русских на его концерте.

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Face о Порошенко: Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь
Face о Порошенко: Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь
Фото: facepublicenemy / Instagram

Российский рэпер Face прокомментировал появление на его концерте сына пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенка Михаила. Об этом пишет "КП в Украине".

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что – о-о-о! – здесь сын Порошенко. Я такой: "Ладно, окей", – рассказал рэпер.

По его словам, Порошенко-младший ничего не кричал про русских, о чем ранее заявлял народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Я крикнул: "Русские в Лондоне", – этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду, и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", – но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего", – добавил исполнитель.

На концерте рэпера Face, который прошел в Лондоне 21 февраля, заметили Михаила Порошенко. СМИ и соцсети отметили, что он подпевал исполнителю из РФ, и напомнили, что в 2017 году в сети появилось фото младшего сына Порошенко в футболке с надписью Russia. Тогда он учился в Concord College в Великобритании. Его отец, на тот момент президент Украины, сказал, что фото карнавальное и сделано в ночь на Хэллоуин.

Появления своего сына на концерте Face прокомментировал и экс-президент Украины Петр Порошенко, отметив, что сам бы он на такое выступление не пошел.

22-летний Face (настоящее имя Иван Дремин) – один из наиболее популярных российских рэп-исполнителей, часто использует в треках ненормативную лексику. В текстах из альбома "Пути неисповедимы" называет Россию "зоной", а себя – "врагом державы". В интервью "Русской службе ВВС" в 2018 году заявил, что Крым – "не наш".

Теги: Россия, Петр Порошенко, рэп, Михаил Порошенко, рэпер Face
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