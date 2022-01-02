"Она в Украине, я в Вашингтоне". Маркарова рассказала, что переживает разлуку с лошадью

Дипломат указывает в своих декларациях, что является владелицей рыжей кобылы ганноверской породы с 2007 года. В ходе интервью Маркаровой задали вопрос о том, что она сейчас делает с животным.

"Я по ней скучаю сейчас. Потому что она – в Украине. А я нахожусь в Вашингтоне, – ответила Маркарова. – Ее зовут Овация. Это такая история из глубокого прошлого. Когда-то я увлекалась верховой ездой. К сожалению, после травмы перестала этим заниматься. Овацию купила еще маленькой фактически, потому что иначе ее судьба была бы не слишком радостной".